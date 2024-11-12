В Брянской области полицейские в рамках акции «Нет ненависти и вражде» встретились со студентами техникума

В рамках Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области провели встречу со студентами Брянского строительно-технологического техникума имени Л.
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