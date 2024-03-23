Игра «Автомобилиста» и СКА состоится сегодня, матчи «Спартака» с «Металлургом» и «Авангарда» с «Локомотивом» перенесены

КХЛ объявила об изменениях в расписании четвертьфиналов Кубка Гагарина в связи с терактом в Москве. 4-й матч «Спартак» — «Металлург» (счет 1-2) в Москве и 5-й матч «Авангард» — «Локомотив» (1-3) в Омске, запланированные на 23 и 24 марта соответственно, перенесены.