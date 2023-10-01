Байден запустил о "недопустимости" прекращения финансирования Украины

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Прекращение оказания Соединенными Штатами помощи Украине является недопустимым, несмотря на отсутствие средств на ее нужды в принятом краткосрочном бюджете страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии