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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Banishers: Ghosts of New Eden – это первый шаг франшизы, но сиквел не гарантирован Если вы ...

Banishers: Ghosts of New Eden – это первый шаг франшизы, но сиквел не гарантирован Если вы ...

Banishers: Ghosts of New Eden – это первый шаг франшизы, но сиквел не гарантированЕсли вы играли в Banishers: Ghosts of New Eden до конца, вы могли заметить, что несколько концовок игры, хотя и имеют свои выводы, оставляют игру открытой для сиквела.

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