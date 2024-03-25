Banishers: Ghosts of New Eden – это первый шаг франшизы, но сиквел не гарантирован Если вы ...

Banishers: Ghosts of New Eden – это первый шаг франшизы, но сиквел не гарантированЕсли вы играли в Banishers: Ghosts of New Eden до конца, вы могли заметить, что несколько концовок игры, хотя и имеют свои выводы, оставляют игру открытой для сиквела.
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