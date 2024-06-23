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Тест на волю к победе: Антимиф Пригожина об армии России и мобилизация, которая его развенчала

Тест на волю к победе: Антимиф Пригожина об армии России и мобилизация, которая его развенчала

Фото: mil.ruСегодня 1,6K прочитали Армия  России ежечасно показывает свою боеспособность и возросшие возможности на фронтах.

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