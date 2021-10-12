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Российские пивовары призвали поднять таможенные ставки на импортное пиво

Российские пивовары призвали поднять таможенные ставки на импортное пиво

Повысить размер ввозных пошлин на импортное пиво до уровня в 1 евро за 1 литр призвал председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

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