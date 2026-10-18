Брак с рок-звездой, тайное признание в любви от его лучшего друга под гитару и финальный вызов на музыкальную дуэль — это не сценарий голливудской драмы, а реальная жизнь Патти Бойд, самой знаменитой музы в истории рока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 8 самых ужасных б...
- ХЛ Жизнь в современн...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым