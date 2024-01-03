В учебный процесс ВА РХБЗ ВС РФ введены дисциплины по вопросам биологической защиты, специфической индикации биологических поражающих агентов и методам безопасной работы с патогенами

Для реализации требований учебных программ и тематических планов изучения новых дисциплин на лабораторной базе академии используется сложное микробиологическое, аналитическое, а также моделирующее оборудование.
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