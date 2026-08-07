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Дмитрий Губерниев: «Про Канчельскиса спели Status Quo. Надо заслужить. Мое главное достижение – Ширвиндт написал про меня целую главу»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал свое главное достижение. «Есть Канчельскис, про которого Status Quo спели песню.

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