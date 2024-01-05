Helsingin Sanomat: Финляндия собирается запретить импорт российского СПГ

Правительство Финляндии намерено запретить импорт российского СПГ в 2025 году, говорится в материале газеты Helsingin Sanomat, которая ссылается на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена.
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