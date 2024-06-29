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Песков рассказал о состоянии собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что две собаки породы пхунсан, подаренные Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, успешно прибыли в Москву и уже адаптируются к новым условиям.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну конечно, в России нет других животрепещущих проблем, кроме состояния здоровья этих шавок!!!
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13 час.

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