В Новосибирске приставы поймали должницу на трассе под Бердском. За рулем оказалась знаменитая «Анжела», сообщил VN.
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