Алчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой «подарок» чехам не понравится

☭КОМПАСПолитикаАлчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой «подарок» чехам не понравитсяЕсли честно, дипломатические отношения между Россией и Чехией в последнее время напоминают какой-то сюрреализм.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоЧехия не та страна, чтобы с ними церемониться, они ничего не решают в мировой политике, да и на карте с трудом можно найти. России дешевле будет разорвать с ними дипломатические отношения, и забыть о ней - "отряд не заметит потери бойца..."ЕБЕлена Бресловаправильно, но сделано это не будет, потому что у власть предержащих там счета и недвижимость...BBogdanovНужно подать в суд на этих идиотов, за потери России от их кунштюков. Сумма получится немалой.Гаражный кооператив ЛАДАНе! Ну я не против вычёркивания из чёрного списка чехов. НО!!! Сначала верните золото РОССИЙСКОЙ Империи, упёртое в начале 20-го столетия Чешским легионом. Потом выплатите пенсии семьям погибших и раненных при уничтожении Германских нацистов на территории Чехословакии в 1945 году. Потом оплатите восстановление городов и предприятий стройматериалами в 1945 1953 годах. Ну и за клевету и оскорбление по поводу взрыва на ваших складах компенсацию прибавьте в Евриках. Вот тогда мона сойтись.Валерий ФедосеевДебильству Чешской элиты нет предела. Бравый солдат Швейк тоже страдал из-за тупости своих командиров.@Николай СмирновМежду Россией и чехами всегда была пропасть, только Кремль не желал это признавать. Две мировые войны чехи воевали против России, им это простили. В 1968 году чехи устроили фашистский мятеж, вероломно убивали советских солдат это им простили. Вступили в НАТО начали пакостить России, как могли им тоже простили. Хватит уже прощать, пусть сосут своё пиво и не расчитывают на российские энергоносители и металлы, на них всегда есть покупатели. Времена настали, каждые голодранцы выдумывают "российские диверсии", устраивают провокации и требуют компенсации. России никакие склады в Чехии и на ... не нужны, чтобы время на них тратить.Комментировать
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