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Алчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой «подарок» чехам не понравится

Алчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой «подарок» чехам не понравится

Если честно, дипломатические отношения между Россией и Чехией в последнее время напоминают какой-то сюрреализм.

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Владимир Сиденко
Чехия не та страна, чтобы с ними церемониться, они ничего не решают в мировой политике, да и на карте с трудом можно найти. России дешевле будет разорвать с ними дипломатические отношения, и забыть о ней - "отряд не заметит потери бойца..."
Елена Бреслова
правильно, но сделано это не будет, потому что у власть предержащих там счета и недвижимость...
Bogdanov
Нужно подать в суд на этих идиотов, за потери России от их кунштюков. Сумма получится немалой.
Гаражный кооператив ЛАДА
Не! Ну я не против вычёркивания из чёрного списка чехов. НО!!! Сначала верните золото РОССИЙСКОЙ Империи, упёртое в начале 20-го столетия Чешским легионом. Потом выплатите пенсии семьям погибших и раненных при уничтожении Германских нацистов на территории Чехословакии в 1945 году. Потом оплатите восстановление городов и предприятий стройматериалами в 1945 1953 годах. Ну и за клевету и оскорбление по поводу взрыва на ваших складах компенсацию прибавьте в Евриках. Вот тогда мона сойтись.
Валерий Федосеев
Дебильству Чешской элиты нет предела. Бравый солдат Швейк тоже страдал из-за тупости своих командиров.@
Николай Смирнов
Между Россией и чехами всегда была пропасть, только Кремль не желал это признавать. Две мировые войны чехи воевали против России, им это простили. В 1968 году чехи устроили фашистский мятеж, вероломно убивали советских солдат это им простили. Вступили в НАТО начали пакостить России, как могли им тоже простили. Хватит уже прощать, пусть сосут своё пиво и не расчитывают на российские энергоносители и металлы, на них всегда есть покупатели. Времена настали, каждые голодранцы выдумывают "российские диверсии", устраивают провокации и требуют компенсации. России никакие склады в Чехии и на ... не нужны, чтобы время на них тратить.

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