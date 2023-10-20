США отправят Израилю предназначенные для ВСУ снаряды — Axios

Ранее американские власти отрицали возможность подобного шага.Американский интернет-журнал Axios сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, США отправят Израилю артиллерийские снаряды калибра 155-мм, которые ранее должны были отправиться на Украину.
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