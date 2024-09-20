Украинский БПЛА атаковал фуру в Горловке погибли двое мирных жителей ▪️В результате удара БПЛА украинских террористов по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан.
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Украинский БПЛА атаковал фуру в Горловке погибли двое мирных жителей ▪️В результате удара БПЛА украинских террористов по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан.
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