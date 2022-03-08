Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей почганов
    Почему, Украина виновата?!!!Плановое отключен...
  • Александр
    Санкции в действии. Наряду с  McDonald’s, Louis Vuitton и др., на территории России прекращает свою деятельность COVI...Коронавирус отсту...
  • Meerflieger
    БЕДУЮЩИХ офицеров!? Млять, жертвы ЕГЭ уже в МО РФ проникли... В департамент информации...Курсанты Военного...

Общественный совет областной полиции и госавтоинспекторы провели в Нижнем Новгороде акцию «Цветы для автоледи»

В Международный женский день на площади Свободы областного центра девушки – автоледи принимали поздравления от представителей отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и Общественного совета при нижегородской полиции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх