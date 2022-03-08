Общественный совет областной полиции и госавтоинспекторы провели в Нижнем Новгороде акцию «Цветы для автоледи»

В Международный женский день на площади Свободы областного центра девушки – автоледи принимали поздравления от представителей отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и Общественного совета при нижегородской полиции.
В Международный женский день на площади Свободы областного центра девушки – автоледи принимали поздравления от представителей отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и Общественного совета при нижегородской полиции.
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