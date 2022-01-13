Постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР за ракетные пуски

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США предлагают ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет в последние месяцы, сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.