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Постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР за ракетные пуски

Постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР за ракетные пуски

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США предлагают ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет в последние месяцы, сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.

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