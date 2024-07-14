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"Покушения на Путина провалились, а с Трампом почти получилось?": В деле попытки убийства экс-президента США появился Кирилл Буданов*

"Покушения на Путина провалились, а с Трампом почти получилось?": В деле попытки убийства экс-президента США появился Кирилл Буданов*

В деле попытки убийства экс-президента США неожиданно появился глава ГУР Кирилл Буданов*, слова которого особенно актуальны в контексте политического противостояния.

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