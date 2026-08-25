Межуев раскрыл возможные тайные переговоры России и США в ООН

Американист Борис Межуев предположил существование тайных переговоров между Россией и США. Основанием для этого стал отказ Вашингтона поддержать антироссийское заявление в ООН по Украине, что указывает на возможный скрытый дипломатический процесс.
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