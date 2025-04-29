Чем удивит "Кубок Алтая"? Подробный гид по масштабному шахматному турниру в Барнауле

Престижный шахматный турнир пройдет в регионе уже в 15-й раз Традиционный турнир по шахматам, который одновременно является этапом детского Кубка России и этапом всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири", пройдет в столице Алтайского края с 30 апреля по 5 мая.