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Politico: Киев не знает, откуда ДРГ взяла оружие США для нападения на Белгородскую область

Politico: Киев не знает, откуда ДРГ взяла оружие США для нападения на Белгородскую область

Представитель главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Черняк заявил, что не знает, откуда диверсионно-разведывательная группа взяла технику американского производства для атаки на Белгородскую область.

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