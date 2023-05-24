Politico: Киев не знает, откуда ДРГ взяла оружие США для нападения на Белгородскую область

Представитель главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Черняк заявил, что не знает, откуда диверсионно-разведывательная группа взяла технику американского производства для атаки на Белгородскую область.
Популярные статьи
- «Поцелуйте Байдена в макушку»: Пригожин обратился к Зеленскому из взятого Бахмута
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
Свежие комментарии