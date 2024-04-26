Что такое туристическая схема "Большой Алтай" и почему в нее входит Кузбасс

В первом квартале 2025 года схему планируется презентовать правительству России Разработка туристической схемы "Большой Алтай", которая объединяет Алтайский край, Республику Алтай и Кемеровскую область в единую макротерриторию, сейчас находится на начальном этапе, идет сбор данных о регионах.