Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    КАК НИ "ГОВНО" ПЕСКОВ ТУТ КАК ТУТ!Песков призвал ор...
  • Валерий
    Это не фотомонтаж, это правдаПесков призвал ор...
  • Виктор Минин
    Этот тот, который фотографировался в обнимку с четой Ивановых?Песков призвал ор...

Что такое туристическая схема "Большой Алтай" и почему в нее входит Кузбасс

Что такое туристическая схема "Большой Алтай" и почему в нее входит Кузбасс

В первом квартале 2025 года схему планируется презентовать правительству России Разработка туристической схемы "Большой Алтай", которая объединяет Алтайский край, Республику Алтай и Кемеровскую область в единую макротерриторию, сейчас находится на начальном этапе, идет сбор данных о регионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх