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Царьград

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Politico: Каллас объявила о создании группы для защиты ЕС

Politico: Каллас объявила о создании группы для защиты ЕС

Кая Каллас объявила о создании группы из бывших лидеров для разработки стратегии защиты ЕС в условиях изменения роли США.

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