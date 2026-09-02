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Русская Семёрка

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Почему на Урале есть зоны, где змеи не водятся вообще: геологическая аномалия

Утверждение «на Урале есть места, где змей нет вообще» звучит как завязка для тревел-легенды. Медные горы, старые шахты, тайга на сотни километров — и вдруг участок тайги, где ни одна гадюка не греется на валежнике.

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