Al Mayadeen: началась перестрелка между военными Сирии и США на берегу Евфрата

"В целях самоообороны" - Пентагон подтвердил, что это авиаудар нанесен под руководством СШАПолевой источник телеканала Al Mayadeen сообщил о том, что возник конфликт между армией США и сирийскими военными в районах, расположенных к востоку от Евфрата.