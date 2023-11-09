Al Mayadeen: началась перестрелка между военными Сирии и США на берегу Евфрата

"В целях самоообороны" - Пентагон подтвердил, что это авиаудар нанесен под руководством СШАПолевой источник телеканала Al Mayadeen сообщил о том, что возник конфликт между армией США и сирийскими военными в районах, расположенных к востоку от Евфрата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии