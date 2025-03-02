Создание токенов ИИ-агентов упало до нуля

С начала декабря скорость создания токенов для ИИ-агентов сократилась на 99,5%, и теперь ежедневно выпускается всего 6–7 новых единиц, что свидетельствует о значительном охлаждении интереса к проектам на базе искусственного интеллекта.
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