Защитник «Пари НН» Тихий о 7 пропущенных голах в 2 играх: «Наверное, что-то делаем не так. Но ничего страшного, работаем и обязательно выправим ситуацию» 

В субботу нижегородцы проиграли ЦСКА (0:3), а в 1-м туре оказались слабее «Рубина» (2:4). — В первых двух матчах «Пари НН» пропустил 7 мячей.
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