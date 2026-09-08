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Тульские новости

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В Тульской области ночью 9 сентября ожидается густой туман

В Тульской области ночью 9 сентября ожидается густой туман

В Тульской области ночью 9 сентября ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сохранится до утра.Местами на территории Тульской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

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