В Тульской области ночью 9 сентября ожидается густой туман

В Тульской области ночью 9 сентября ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сохранится до утра.Местами на территории Тульской области прогнозируют неблагоприятные погодные условия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Жители Тульской о...
- A Препараты Семавик...
- МЗ В Алексинском рай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым