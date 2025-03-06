"Сталин растворился в будущем"

Слава Белый Курица тупая, историю учить надо было, чтобы чушь не пороть. А если в твоём хуторе такой предмет отсутствовал, то сейчас есть интернет для получения необходимой информации. Наслаждайся!

Слава Белый Твой дедушка закупками видимо занимался, раз ты так осведомлён? Он наверно и грабил блокадников? И тебе перепало не хило наверно. Ты же в теме?