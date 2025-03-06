5 марта 1953 умер Иосиф Виссарионович Сталин. В течение первых 10 лет у власти Сталин трижды подавал прошение об отставке (в 1924 г.
"Сталин растворился в будущем"
Комментарии
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Слава Белый
Курица тупая, историю учить надо было, чтобы чушь не пороть. А если в твоём хуторе такой предмет отсутствовал, то сейчас есть интернет для получения необходимой информации. Наслаждайся!
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6 час.
Слава Белый
Твой дедушка закупками видимо занимался, раз ты так осведомлён? Он наверно и грабил блокадников? И тебе перепало не хило наверно. Ты же в теме?
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6 час.
СБ
Слава Белый
Миллион евреев на Кавказе осело? Да там населения столько не было даже в 18 веке, не говоря о 5-7 . П.....ь, не мешки ворочать!
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6 час.
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