Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    ну естественно "сам назначился"Кто «открывал вор...
  • Владимир Тамбасов
    "Табуреточник" не зря упразднил финансовый контроль в МО! А кто его назначил на эту должность?Кто «открывал вор...
  • Олег Орлов
    Прощелыги для того и в партию пролезли, очевидно чтобы воровать... Интересно, чистка будет? Прощелыга, пройда, пролаз...Кто «открывал вор...

"Сталин растворился в будущем"

"Сталин растворился в будущем"

5 марта 1953 умер Иосиф Виссарионович Сталин. В течение первых 10 лет у власти Сталин трижды подавал прошение об отставке (в 1924 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Слава Белый
Курица тупая, историю учить надо было, чтобы чушь не пороть. А если в твоём хуторе такой предмет отсутствовал, то сейчас есть интернет для получения необходимой информации. Наслаждайся!
Ответить
6 час.
Слава Белый
Твой дедушка закупками видимо занимался, раз ты так осведомлён? Он наверно и грабил блокадников? И тебе перепало не хило наверно. Ты же в теме?
Ответить
6 час.
СБ
Слава Белый
Миллион евреев на Кавказе осело? Да там населения столько не было даже в 18 веке, не говоря о 5-7 . П.....ь, не мешки ворочать!
Ответить
6 час.
наверх