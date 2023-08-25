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Кадыров назвал гибель Пригожина «большой утратой для всего государства»

Кадыров назвал гибель Пригожина «большой утратой для всего государства»

В последние месяцы отношения руководства ЧВК "Вагнер" с руководством Чеченской Республики были небезоблачными.

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Комментарии
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кП
катя Подвойская
кто верить в искренность чеченца, тот ошибается. Чеченец обнимает и улыбается а с легкостью вонзит нож в спину - так и Кадыров. Вопрос Кадырову Р. А. если вы были такими друзьями как пишите, то почему не смогли отговорить его от таких поступков? Раньше вы тоже критиковали МО. Только после посещения главы государство, вы переобулись и стали критиковать Пригожина. Вы думайте, что простые люди не читали ваши статьи и о дружбе и потом ваши комментарии и ваших друзей, что кто ты такой и что себе позволяешь. Интернет ничего не забывает. ПРИГОЖИН ОСТАНЕТСЯ  В НАШЕЙ ПАМЯТИ ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.                                                                             ПОКОЙСЯ С МИРОМ, БЕСПОКОЙНЫЙ ГЕРОЙ. ТЫ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ВСЕГДА ОСТАНЕШЬСЯ ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ И БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ. ВЕЧНАЯ и СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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