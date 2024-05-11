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Токкет о 3:4 ОТ: «У «Эдмонтона» было 13 моментов в 3-м периоде. «Ванкувер» слишком часто отбрасывался – это вопрос опыта»

В игре второго раунда плей-офф «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4 (1-1 в серии).

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