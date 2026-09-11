В Рязани двух жителей Владимирской области осудят за мошенничество

Следствие установило, что в феврале текущего года обвиняемые, выполняя роль курьеров мошенников, забирали деньги у обманутых рязанских пенсионеров, которым сообщили, что их родственники якобы попали в ДТП.
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