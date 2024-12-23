Молдавия пригрозила «отыграться на Приднестровье» из-за проблем с газом из РФ

Президент Молдавии Майя Санду в ходе прошедшего совещания с членами местного правительства «вышла из себя», выслушав доклад премьер-министра Дорина о грядущих проблемах для Молдавии в связи с окончанием договора на поставки российского газа транзитом через Украину.
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