9 мая. День Победы в Бобруйске.

Утром 9 Мая было шумно, празднично и многолюдно на улице Минской в г. Бобруйске. По сложившейся традиции на центральной улице собрались ветераны Великой Отечественной войны, руководство города, депутаты, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность, чтобы торжественно отметить светлый праздник Победы .