Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

9 мая. День Победы в Бобруйске.

9 мая. День Победы в Бобруйске.

Утром 9 Мая было шумно, празднично и многолюдно на улице Минской в г. Бобруйске. По сложившейся традиции на центральной улице собрались ветераны Великой Отечественной войны, руководство города, депутаты, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность, чтобы торжественно отметить светлый праздник Победы .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх