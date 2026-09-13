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Царьград

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Во Владимире пожарные спасли 15 жильцов из горящего дома

Во Владимире пожарные спасли 15 жильцов из горящего дома

Во Владимире утром 12 сентября загорелась квартира в жилом доме на улице Почаевская. Сигнал о возгорании в строении №22 поступил в диспетчерскую службу в 11:27, после чего к месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчёты.

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