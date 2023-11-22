В США очень сильно ошибаются, полагая, что могут просчитывать шаги президента РФ Владимира Путина. Практика показывает, что это не так.
«Путин воскресил русских из мертвых»: у Китая ушло на это 100 лет, у России – всего 10
Комментарии
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Юрий Золотарев
Кто не понимает ИСТОРИЧЕСКОГО значения личности ВВП и его деятельности - тот просто недоразвит!
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1 час.
вп
валентина пожиленко
Путин в содружестве с Ельциным умертвил СССР, в состав которого входила и Россия, а потому вменять ему в заслугу то, что он "воскресил" русских из мертвых вряд ли стоит. К тому же Путин, обвиняя большевиков, переписывает вместе с нынешним правящим классом историю, чтобы отстоять право на «владение собственностью», что была народной.
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29 мин.
Стас Гулинов
ельцин проиграл войну без Путина. Путин никогда не обвинял большевиков и не переписывал историю. И Вова возвращает активы, розданные предшественниками. Ты откуда своё пишешь, пожиленко?
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23 мин.
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