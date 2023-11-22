«Путин воскресил русских из мертвых»: у Китая ушло на это 100 лет, у России – всего 10

вп

валентина пожиленко

Путин в содружестве с Ельциным умертвил СССР, в состав которого входила и Россия, а потому вменять ему в заслугу то, что он "воскресил" русских из мертвых вряд ли стоит. К тому же Путин, обвиняя большевиков, переписывает вместе с нынешним правящим классом историю, чтобы отстоять право на «владение собственностью», что была народной.