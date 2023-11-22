Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Юрий Шлыков
    Ничего у него не поехало,просто пиндосы прикупили себе холуйка.Вот он и отрабатывает тридцать серебренников.А что до ...Это или провокаци...
  • Стас Гулинов
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  • валентина пожиленко
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«Путин воскресил русских из мертвых»: у Китая ушло на это 100 лет, у России – всего 10

«Путин воскресил русских из мертвых»: у Китая ушло на это 100 лет, у России – всего 10

В США очень сильно ошибаются, полагая, что могут просчитывать шаги президента РФ Владимира Путина. Практика показывает, что это не так.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Кто не понимает ИСТОРИЧЕСКОГО значения личности ВВП и его деятельности - тот просто недоразвит!
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1 час.
вп
валентина пожиленко
Путин  в содружестве с Ельциным умертвил СССР, в состав которого входила и Россия, а потому вменять ему в заслугу то, что он &quot;воскресил&quot; русских из мертвых вряд ли стоит. К тому же  Путин, обвиняя большевиков, переписывает вместе с нынешним  правящим классом историю, чтобы отстоять право на «владение собственностью», что была народной.
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29 мин.
Стас Гулинов
ельцин проиграл войну без Путина. Путин никогда не обвинял большевиков и не переписывал историю. И Вова возвращает активы, розданные предшественниками. Ты откуда своё пишешь, пожиленко?
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23 мин.

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