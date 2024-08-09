Внимание, торговля людьми

Определение понятия торговли людьми.Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или захват людей путем угрозы, силой или применения друг форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод д .