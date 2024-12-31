Пообщалась с анонимом из "Воды Донбасса" Вкратце, вот что он мне поведал: Водовод свежепостроенный, который снабжает водой Донецк — не стоит на балансе "Воды Донбасса".
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