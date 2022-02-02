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Велимир Перасович: «Сегодня был ужасный день»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромное поражение от немецкой «Альбы» (53:81) в выездном матче 24-го тура Евролиги.

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