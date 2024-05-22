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Карлсон прокомментировал слухи о запуске шоу на российском канале

Карлсон прокомментировал слухи о запуске шоу на российском канале

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал слухи о запуске шоу на российском телевидении.По его словам, появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы он стал ведущим шоу на российском канале, призваны позволить администрации Байдена продолжать «шпионить» за ним, передает РИА Новости.

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