Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склады с ракетным топливом в Шостке Сумской области

Военно-промышленная инфраструктура Украины получила очередной удар от российских силовиков. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска атаковали склад ракетного топлива и ракетных боеголовок в городе Шостка Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии