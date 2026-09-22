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Царьград

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Украина.ру: Семья в Одессе устроила обнаженную акцию протеста

Украина.ру: Семья в Одессе устроила обнаженную акцию протеста

В Одессе 21 сентября семья из четырёх человек устроила обнаженную акцию протеста у здания областной военной администрации, привлекая внимание к жилищным проблемам.

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