На круглом столе в медиахолдинге «Кубань сегодня» обсудили актуальные проблемы ЖКХ

В редакции медиахолдинга «Кубань сегодня» в Краснодаре состоялся круглый стол. Мероприятие приурочили ко Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечают каждый год в третье воскресенье марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии