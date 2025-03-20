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На круглом столе в медиахолдинге «Кубань сегодня» обсудили актуальные проблемы ЖКХ

На круглом столе в медиахолдинге «Кубань сегодня» обсудили актуальные проблемы ЖКХ

В редакции медиахолдинга «Кубань сегодня» в Краснодаре состоялся круглый стол. Мероприятие приурочили ко Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечают каждый год в третье воскресенье марта.

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