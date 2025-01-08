Великоросс Стоит только дать волю некоторым людям, как они тут же норовят на шею сесть или того хуже, установить свои правила.
Родителей поразили новые школьные правила, введённые секретаршей Ириной после принятия ислама
Комментарии
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Сергей Трофимов
еще опять прогрессирует бабский идиотизм баб нужно начинать уничтожать самым жестоким способом и массово
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12 час.
Юрий Вахрушев
Вот так русские бабы превращаются в черножопых чурок.
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11 час.
Виктор Гайдуков
Чушь какая-то. Это, скорее всего, чей-то злой умысел, потому, что такого быть просто не может. Кто такая секретарь, чтобы устанавливать правила? И кто этим правилам начнёт подчиняться? Есть в школе директор и есть ГОРОНО, такое поведение секретаря - есть грубое нарушение должностных обязанностей, за которые можно и нужно увольнять по статье. В чём проблема? А вот если это правда, то увольнять надо не только её, а и директора сразу, за несответствие должности.
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10 час.
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