Родителей поразили новые школьные правила, введённые секретаршей Ириной после принятия ислама

Виктор Гайдуков

Чушь какая-то. Это, скорее всего, чей-то злой умысел, потому, что такого быть просто не может. Кто такая секретарь, чтобы устанавливать правила? И кто этим правилам начнёт подчиняться? Есть в школе директор и есть ГОРОНО, такое поведение секретаря - есть грубое нарушение должностных обязанностей, за которые можно и нужно увольнять по статье. В чём проблема? А вот если это правда, то увольнять надо не только её, а и директора сразу, за несответствие должности.