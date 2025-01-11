Bloomberg сообщило о расколе среди спецслужб США по «гаванскому синдрому»

Новые данные привели два американских разведывательных агентства к выводу, что небольшое количество заболеваний, именуемых «гаванским синдромом», поражающих шпионов, солдат и дипломатов по всему миру, могли быть вызваны новым иностранным оружием.
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