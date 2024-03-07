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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шамсудинов победил Думбе техническим нокаутом на PFL Europe 1

В Париже состоялся турнир PFL Europe 1, в главном событии которого пройдет поединок в полусреднем весе между Седриком Думбе (5-1) и Байсангуром Шамсудиновым (8-0).

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