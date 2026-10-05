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Женские клубы в Кадровых центрах Мордовии: от хобби к бизнесу и забота о здоровье

Женские клубы в Кадровых центрах Мордовии: от хобби к бизнесу и забота о здоровье

В Кадровых центрах Республики Мордовия проходят тематические заседания женских клубов — они объединяют профориентацию, поддержку предпринимательства и просветительские встречи о здоровье.

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