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В городе Лабытнанги ЯНАО полицейские почтили память погибших в Афганской войне

В городе Лабытнанги ЯНАО полицейские почтили память погибших в Афганской войне

В Афганской войне, длившейся почти 10 лет, приняли участие сотни тысяч советских солдат и офицеров. Среди воинов-интернационалистов, мужественно исполнявших свой служебный долг, были и жители города Лабытнанги.

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