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Пять человек из «Зенита», которым особенно важно победить «Краснодар»

Пять человек из «Зенита», которым особенно важно победить «Краснодар»

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 10-м туре РПЛ 10 октября в Краснодаре «Зенит» подходит к матчу с «Краснодаром» не просто как команда, которой нужны три очка.

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