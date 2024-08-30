Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Расклады. Крупными мазками

Расклады. Крупными мазками

Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».

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Комментарии
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Людмила Лиханова
И ЭТО говорите вы? Не смешите...
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7 час.
Юлия Белова
&quot;Ой, шо-то мине кажется... Шо ми на грани грандиозного шухера... &quot;
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6 час.
наталия мезенева
классно!
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6 час.

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