Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».
Расклады. Крупными мазками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
И ЭТО говорите вы? Не смешите...
Ответить
7 час.
Юлия Белова
"Ой, шо-то мине кажется... Шо ми на грани грандиозного шухера... "
Ответить
6 час.
наталия мезенева
классно!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии